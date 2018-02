Pai que viu morte do filho tem alta no hospital

Técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fizeram nova perícia ontem nos destroços do avião Paulistinha que caiu e pegou fogo na segunda-feira em Bragança Paulista. Os resultados devem sair em seis meses. No acidente, morreram o instrutor Rafael Giacon Cunha, de 22 anos, e o aluno João Henrique Mendonça, de 18 anos, que ganhou o curso de presente de aniversário do pai, que assistiu à tragédia. Ele teve um ataque cardíaco. Internado no hospital, recebeu alta ontem e seguiu para o sepultamento do filho João Henrique, no fim da tarde, no cemitério de Guarulhos.