Pai que espancou filhos é preso em Registro

SÃO PAULO - Foi preso nesta quarta-feira, 1º, em Registro, no interior de São Paulo, o pai que foi filmado espancando os filhos de 7 e 8 anos. As agressões foram registradas num aparelho celular pelo filho mais velho, de 17 anos. A gravação foi entregue a um tio que denunciou o caso.

No vídeo, Edson Novaes Serino, de 39 anos, dá vários pontapés na região do abdômen da criança de 7 anos, que está deitada no chão. Depois, ele pega o filho de 8 anos, que grita, e o arremessa no chão. Na tentativa de se proteger, o menino coloca os braços em volta da cabeça. A agressão contra os meninos ocorreu sem motivo, enquanto crianças brincavam com frutas no jardim da casa, explica o delegado.

O suspeito chegou a ser preso por crime de violência doméstica, mas foi liberado após pagamento de fiança. No dia 19 de maio, a Justiça decretou a prisão preventiva de Serino. Ele foi levado para um cadeia da região.