Pai persegue ladrão que levou carro com bebê O administrador Mário Fernando Martins Modé, de 34 anos, e a designer Camila Juliana Balbino Modé, de 29, perseguiram os bandidos que levaram um carro com a filha do casal, Júlia, de 1 ano, no banco traseiro. A criança foi levada por engano por um ladrão que se aproveitou de um distração de dois minutos durante uma despedida entre familiares na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Mário pegou seu próprio carro e, com Camila, perseguiram os bandidos, mas logo foram despistados. Mas uma ligação entre uma amiga de Camila e um dos criminosos permitiu que bebê fosse encontrado. O bandido disse que deixaria a criança na Rua Capitão Macedo.