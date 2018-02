Pai perde um filho e outro está na UTI O motorista de ambulância, Edson Biscaíno, de 51 anos, que mora em Manoel Viana, está em Santa Maria, com a mulher, desde domingo, dia em que foram acordados mais cedo por um telefonema de emergência. Os dois filhos estavam na boate. Renan Garcez Biscaíno, 25, permanece internado no CTI Hospital de Caridade. "Mas ele está bem", diz o pai esperançoso. Já o filho mais novo, Cássio Garcez Biscaíno, de 20 anos, não resistiu. Os dois moravam com os pais e viajaram a Santa Maria especialmente para a festa de universitários na boate Kiss. / L.A.