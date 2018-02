Pai mata filho ao confundi-lo com ladrão Assustado com o barulho de pessoas dentro de casa na madrugada de sábado, um pai matou o filho de 17 anos por engano em Araxá (MG). Ao ouvir ruídos, o homem de 44 anos se armou com um revólver calibre 32 e deu um tiro de advertência para o alto. O filho, então, teria dito que estava com amigos. O pai tirou o cinto para bater no jovem e a arma disparou, atingindo o garoto no peito.