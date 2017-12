Pai mata filho a facadas após discussão em SP

SÃO PAULO - O aposentado José dos Santos, 71 anos, matou seu filho a facadas dentro de casa na tarde de domingo, 11, na região de Pirituba, zona oeste de São Paulo. Dizia-se incomodado com Reginaldo José dos Santos, 41 anos, que morava com ele e supostamente chegava sempre tarde, bêbado, fazendo barulho. No dia do crime, durante uma discussão, o filho teria atacado o pai com uma chave de fenda, que reagiu com a faca que estava sobre a mesa.

Foram três golpes na barriga de Reginaldo, que chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado em estado grave para o Hospital Pirituba, onde morreu. Ele trabalhava como servente. Os vizinhos chamaram a polícia e José foi preso por homicídio.

Ele afirmou à polícia que seu filho era alcoólatra e frequentemente aparecia bêbado em casa, provocando brigas. Anna Paula de Jesus dos Santos, 80 anos, mãe da vítima e mulher de José, assistia à televisão no momento do crime.

A família mora na Rua Joaquim Oliveira Freitas, bairro de São Domingos, a cerca de 200 metros do 33º Distrito Policial, onde o crime foi registrado.