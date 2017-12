Pai foi preso após bater e obrigar filho a comer cebola

A mesma tranquilidade de Amanda não é vista em todos os casos. Irritado por não conseguir fazer o filho de 6 anos se alimentar com a comida servida na mesa, o desempregado A. F, de 29, perdeu o controle e obrigou a criança a comer quatro cebolas cruas como forma de castigo.

O caso, ocorrido no dia 1º, foi parar na delegacia do Jaçanã, na zona norte. É que, além das cebolas, o pai da criança teria batido no menino, segundo a polícia. A criança foi parar no hospital e A. foi preso por tortura, conta o delegado Pietro Antônio Minichillo de Araújo.

Na prisão. A polícia foi avisada pelo avô do garoto que afirmou ter visto o pai bater no filho por 40 minutos e o obrigado a comer cebolas. Ontem à tarde o avô da criança disse que ela está sob os cuidados da mãe e seu filho ainda estaria preso pelo crime.