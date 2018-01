Pai, filho e amigo são mortos a tiros em Embu Três homens foram mortos às 23h30 de terça-feira, em Embu, na Grande São Paulo. A polícia ainda não sabe o motivo. Rafael Passos Vicente, de 20 anos, estava com a namorada em um Tempra. Seu pai, Luis Carlos Vicente, e o colega Cleiton Rezende de Sena tomavam cerveja do lado de fora. Segundo testemunhas, outro Tempra parou e o motorista atirou. Segundo a polícia, havia cocaína no carro de Rafael.