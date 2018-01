Pai é preso acusado de estuprar filhas; uma delas, durante seis anos

O motorista Carlos Francisco dos Santos, de 38 anos, foi preso nesta segunda-feira, 22, em Macatuba, região de Bauru (SP), sob acusação de estuprar as duas filhas, hoje com 12 e 18 anos, durante vários anos. Segundo a polícia, a denúncia foi feita pelo sogro de Santos, Braz Costa, depois de ouvir as queixas das netas.

Costa acionou a Polícia Militar, que abordou o motorista e o conduziu à delegacia. Segundo um investigador que pediu para não ser identificado, Santos confessou o abuso. Ainda de acordo com o policial, a mais velha contou ter sido estuprada de forma sistemática dos 10 aos 16 anos e a mais nova, ao longo dos últimos dois anos.

Após confessar os crimes, o motorista recebeu voz de prisão do delegado de plantão.

No início da noite desta segunda-feira, Santos foi transferido para a Cadeia Pública de Barra Bonita, onde está isolado. O motorista é funcionários de uma empresa em Lençóis Paulistas.