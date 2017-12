Pai e filho são mortos em intervalo de 9 dias Em nove dias, quatro pessoas foram mortas numa pizzaria do Parque São Rafael, zona leste de São Paulo. Na madrugada de ontem, um grupo armado atirou contra o filho do proprietário da casa e outras duas pessoas. Ele e e um dos baleados morreram. No dia 7, o dono da pizzaria e um cliente foram mortos. Os crimes podem estar ligados a desavenças entre a família proprietária da pizzaria e bandidos da região.