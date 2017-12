Pai e filho são baleados em tentativa de assalto em Osasco

Daniela do Canto, da Central de Notícias

Um jovem de 25 anos e o filho de apenas 1 ano e 3 meses foram baleados em uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira, 30, no bairro Jaguaribe, em Osasco, na Grande São Paulo. O desempregado James Ferreira da Silva foi atingido na perna direita e na nuca e o bebê levou um tiro na cabeça. A criança foi socorrida em estado grave e o pai passa bem.

Silva contou à polícia que voltava do culto evangélico com o filho no colo quando foi abordado por um assaltante, por volta das 21h30, na Avenida Jaguaribe. O criminoso exigiu dinheiro. O desempregado afirmou que não tinha nada e correu. Neste momento, o bandido atirou. Silva e o filho estavam a cerca de 50 metros de casa.

Pai e filho foram socorridos ao Pronto-Socorro (PS) Santo Antônio. Posteriormente, Silva foi transferido ao Hospital Municipal Antônio Giglio e o bebê, ao Hospital Regional de Osasco. Os dois permanecem internados.

Vizinhos viram um Chevrolet Celta preto em alta velocidade na rua logo após os disparos. A polícia acredita que o criminoso possa ter fugido no veículo. Até o final da madrugada desta quinta-feira, 1, ninguém havia sido preso. O crime foi registrado no 1º Distrito Policial de Osasco.