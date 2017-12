Pai e filho presos por tráfico na zona norte de SP

O gráfico Lourival Bernardo de Oliveira, de 54 anos, e um de seus filhos, o estudante Cayk Rodrigo de Oliveira, 18, foram presos, no início da noite desta quarta-feira, 24, em casa, no bairro de Lauzane Paulista, zona norte de São Paulo, com vários tijolos de maconha e material usado, segundo a polícia, para falsificação de dinheiro. Não foi encontrado dinheiro falso no imóvel.

Durante investigações na Rua Alberto Lohnhoff, policiais da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) localizaram a droga, um notebook e produtos químicos, possivelmente utilizados para serem misturados à droga.

Os outros dois filhos do gráfico - Thiago, de 24, e Vinicius Bernardo de Oliveira, de 29 - conseguiram fugir antes dos policiais entrarem.

Mesmo afirmando aos investigadores que desconhecia a atividade ilícita de seus três filhos, o gráfico acabou detido e levado, juntamente com o filho mais novo, para o Deic. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.