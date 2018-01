Pai e filho morrem na queda de ultraleve no interior de SP

SOROCABA – O empresário José Pereira dos Santos Filho, de 44 anos, e seu filho, Italo Augusto Guerra Pereira, estudante universitário de 22, morreram na queda de um ultraleve, na tarde de sábado, 9, em Tatuí, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave experimental caiu numa área de mato próxima da cabeceira da pista de pouso do aeroporto da cidade.

Quando o socorro chegou, as vítimas já estavam sem vida. Pai e filho residiam em Sorocaba, onde os corpos estavam sendo velados na manhã deste domingo, 10. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o acidente, os dois ocupantes do ultraleve tinham habilitação para pilotar esse modelo de aeronave.

Ambos decolaram de Quadra, cidade próxima, e o pai pilotava o avião. O piloto tentava pousar no aeroporto, quando o aparelho fez uma curva e caiu fora da pista. A aeronave experimental, de modelo tryke, era utilizada para lazer. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) também vai investigar as causas do acidente.