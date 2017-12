Pai e filha morrem em colisão com ônibus na região de Sorocaba

SOROCABA - Duas pessoas da mesma família morreram na colisão de um automóvel com um ônibus, na tarde desta quarta-feira, 28, na rodovia Floriano Camargo Barros (SP-143), em Pereiras, região de Sorocaba.

Outras quatro pessoas, três delas crianças, ficaram feridas. O acidente ocorreu num trecho em que a rodovia está mal conservada e o acostamento tem desnível em relação à pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro saiu da pista e, ao tentar voltar, o carro ficou desgovernado, atingindo o ônibus.

Um homem e uma mulher, pai e filha, morreram no local. Eles eram sogro e esposa do motorista, que também ficou ferido. O carro tinha excesso de passageiros e as crianças não usavam cadeirinhas. O automóvel ficou destruído e as vítimas, presas nas ferragens. Os feridos, em estado grave, foram levados para a Santa Casa de Conchas.

A criança mais nova, com um ano de idade, foi transferida para o Hospital das Clínicas de Botucatu. O motorista do ônibus, que estava sozinho, nada sofreu. A rodovia teve interdição parcial durante o socorro às vítimas. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.