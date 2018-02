Pai é condenado por jogar filho no Rio Tietê Alexandre Franco, acusado de matar o filho de 6 anos, jogando-o no Rio Tietê, em 2010, foi condenado anteontem à noite a 24 anos, 10 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. O julgamento foi no Fórum de Santana, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Franco foi preso no dia 28 de dezembro de 2010, três dias depois do crime. O corpo do menino foi encontrado no Rio Tietê, na região da Vila Maria, zona norte da cidade. Alexandre disse que matou a criança para se vingar da ex-mulher.