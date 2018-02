Pai é acusado de matar vocalista de banda de rock em SP

Vocalista de uma banda de rock, o jovem Fábio Nunes Frazão, de 25 anos, morreu na noite da última sexta-feira, 26, após ser esfaqueado na barriga. Seu pai, o pintor Reinaldo Lopes Frazão, de 56 anos, é suspeito de ter cometido o crime.

A agressão ocorreu por volta das 22h, em casa, no Jardim Amália, zona sul da capital paulista. O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo) como homicídio simples.

A Polícia Militar foi chamada ao local pela irmã de Fábio, uma supervisora de 30 anos. Ela atribuiu o crime ao pintor, que teria fugido após ação.

O rapaz foi encontrado no chão da cozinha ainda vivo e encaminhado para o hospital municipal de Campo Limpo, mas morreu poucos minutos depois de dar entrada na emergência.

O vocalista pertencia à banda Pray for Mercy. De acordo com informações do 47º, até as 18h15 deste domingo, 28, o suspeito pelo crime não havia sido localizado.