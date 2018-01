Pai do prefeito Gilberto Kassab morre em SP

O pai do prefeito Gilberto Kassab (DEM), Pedro Salomão José Kassab, de 79 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 15, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca, segundo informações da assessoria do prefeito. O velório está sendo realizado no Hospital Sírio Libanês e o enterro será às 13 horas no Cemitério São Paulo, na Zona Oeste da capital paulista.

Pedro Salomão estava internado havia cerca de uma semana, quando deu entrada no hospital para uma cirurgia para colocar pontes de safena. Segundo a assessoria, ele estava bem e em recuperação, mas nesta madrugada teve uma parada cardíaca e não resistiu. O pai do prefeito era dermatologista e foi presidente das associações médicas Brasileira e Mundial, e até recentemente era presidente do Conselho Estadual de Educação.