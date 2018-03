Pai do cantor Buchecha é morto a tiros

O pai do cantor Claucirlei Jovêncio de Souza, o Buchecha, da antiga dupla com Claudinho, foi assassinado na noite de sábado em São Gonçalo, na região metropolitana fluminense. Claudino de Souza Filho levou quatro tiros ? um na cabeça, dois no tórax e um no braço. Segundo policiais, o crime ocorreu por volta das 23 horas. O corpo foi sepultado ontem, no Cemitério Maruí, em Niterói. Muito abatido, o cantor não falou com a imprensa. A família acredita que Claudino tenha reagido a um assalto.