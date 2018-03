Em nota, advogados do americano David Goldman, pai de Sean Goldman, de 11 anos, disseram que ele permitiu à família brasileira visitar o menino desde que soube do estado de saúde de Raimundo Carneiro Ribeiro, avô materno de Sean que morreu segunda-feira. Eles também negaram a versão do advogado Sérgio Tostes, que representa Silvana Bianchi, a avó materna, de que o garoto estaria com obesidade mórbida.