Pai de santo é preso por extorquir cliente no Rio

O pai de santo Edmar Santos Araújo, de 27 anos, conhecido como Pai Bruno da Pombagira, foi preso ontem em casa, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, acusado de extorsão e formação de quadrilha.

Um gerente de 26 anos que havia rompido um relacionamento amoroso pagou R$ 1 mil para que ele "trouxesse de volta a pessoa amada em três horas", no dia 7 de junho. Além de não cumprir o prometido, o pai de santo passou a exigir mais dinheiro. Se não pagasse mais R$ 950, o cliente seria agredido e a magia negra seria usada contra ele, segundo ameaçou o pai de santo.

Após se recusar a pagar o valor adicional, o gerente recebeu várias ameaças por telefone. Em uma delas, a secretária de Pai Bruno teria dito: "Magia negra é coisa muito séria. Você (cliente) vai ver o que o diabo é capaz de fazer com sua vida". O gerente decidiu procurar a polícia e anteontem denunciou o pai de santo à 14ª DP, no Leblon, bairro onde mora a vítima.

Um policial civil fingiu interesse nos serviços do pai de santo e combinou de pagar R$ 370 a ele. O dinheiro deveria ser entregue a um motoboy que marcou encontro com o policial no Arpoador, na zona sul do Rio. O motoboy foi detido e levou a polícia até a casa do pai de santo.

Além dos dois, duas secretárias que faziam ligações para cobrar clientes também foram detidas pela polícia.