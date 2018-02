Girley Viturino, pai da modelo Jeniffer Corneau, de 17 anos - que morreu na sexta-feira, em Lisboa, após cair do 15.° andar do prédio do namorado, Miguel Alves da Silva -, embarcou ontem para o país para acompanhar o enterro e as investigações do caso. Ele não acredita na hipótese de suicídio. Os pais ainda cogitam a chance de Jeniffer ter sido obrigada a escrever a carta supostamente deixada por ela.