Pai de Herbert Vianna cai de ultraleve no Rio O brigadeiro do ar da reserva Hermano Vianna, pai de Herbert Vianna, músico do grupo Paralamas do Sucesso, sofreu um acidente de ultraleve ao tentar pousar no Clube Esportivo de Ultraleves, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, às 16h30 de ontem.