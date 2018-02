Pai de garoto morto por cães deve ser indenizado Aryovaldo Ferenzini da Silveira, dono dos três pastores alemães que mataram uma criança de 9 anos em Volta Redonda (RJ) em 2009, terá de pagar R$ 50 mil ao pai da vítima, segundo decisão da 13.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. O menino foi atacado dentro da residência de Aryovaldo. Geraldo Barbosa da Silva alegou que o filho entrou na propriedade porque os portões estavam abertos. Para o desembargador Agostinho Teixeira, quem tem cães ferozes deve evitar o contato dos animais com terceiros.