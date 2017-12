Pai de Bernardo pede separação de madrasta e abre mão de bens O médico Leandro Boldrini, de 38 anos, pediu ao advogado Jáder Marques que encaminhe ação de dissolução de união estável que mantém com a enfermeira Graciele Ugulini, de 32, e disse ao defensor que quer abrir mão dos bens do filho Bernardo em favor da avó materna do garoto, Jussara Uglione.