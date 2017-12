Pai de bebê que morreu após ser baleado em Osasco tem alta

O pai do bebê de 1 ano e 2 meses que morreu após ser baleado numa tentativa de assalto, em Osasco, na Grande São Paulo, recebeu alta na tarde desta sexta-feira, 2. O rapaz estava internado no Hospital Municipal Central Antônio Giglio. Apesar da alta, James Ferreira da Silva deverá voltar ao hospital no domingo, 4, para fazer exames psicológicos e médicos, segundo informou a Secretaria de Saúde de Osasco.

O filho de Silva foi baleado na cabeça após a tentativa de assalto no bairro Jaguaribe na última quarta-feira. O criminoso exigiu dinheiro, mas o pai desempregado afirmou que não tinha nada e correu. Silva e o filho estavam a cerca de 50 metros de casa quando foram atingidos por disparos.

A criança estava em coma induzido e teve a sedação suspensa desde 21 horas de quinta-feira, no Hospital Regional de Osasco, onde estava internado. Ela morreu por volta das 9 horas desta sexta. Silva foi atingido na perna direita e na nuca. Ele levava o filho no colo, que foi atingido na cabeça.