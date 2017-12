'Pai' da mountain bike testa ciclovias de SP

SÃO PAULO - Sob um calor de 30°C, Gary Fisher, um dos criadores da mountain bike, deslocava-se de bicicleta pelo centro de São Paulo, vestindo um traje que incluía colete e calça social. Nesta quarta-feira, 29, a reportagem o acompanhou pelas ciclovias da região.

Pela primeira vez no Brasil, ele confere a realidade do ciclismo no País. Pedalou por vilarejos da Bahia e falou com cicloativistas na capital paulista, onde nesta quinta deve passear de bicicleta com o prefeito Fernando Haddad (PT).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já ouviu que homens que andam muito de bike têm problemas com a taxa de espermatozoides? “Besteira”, diz o californiano de 64 anos. “Minha mulher está grávida do meu quinto filho.” Há décadas Fisher anda até três horas por dia de bicicleta.

Em São Paulo, o americano passou por cafés, sebos, agências bancárias, livrarias, lojas de roupas. Os proprietários dos estabelecimentos temeram, meses atrás, perder a clientela com a chegada da via exclusiva e a consequente extinção das vagas da Zona Azul.

“Comerciantes tiveram incremento de 50% nas vendas após a criação das ciclovias”, afirma Fisher sobre a experiência de Nova York. “Lá, agora, todos querem uma ciclovia, porque tornam os lugares mais agradáveis. As pessoas começaram a sair dos carros e consumir mais.”

Figura descolada, Fisher é tido como um dos melhores projetistas de bicicletas do mundo. Ele vê semelhanças entre sua cidade, São Francisco, e São Paulo. “As ciclovias daqui não se conectam muito bem, mas mudarão, e mais pessoas vão usá-las. Foi assim em Chicago, Nova York e São Francisco.” Para ele, o investimento em ciclovias deve vir acompanhado de fiscalização intensa e multas para motoristas que desrespeitam as faixas exclusivas.

Fisher aprovou as ciclovias paulistanas. Mas cobra melhor segregação da pista de automóveis. Também afirmou que voltará a São Paulo, quando verá, “com certeza”, mais ciclistas por aí.