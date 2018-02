Pai bate carro, foge e abandona filho ferido Depois de bater o carro na traseira de um caminhão, um pai abandonou o filho ferido no veículo na madrugada de anteontem, em Bauru. O motorista, que estaria embriagado, chegou a gritar por socorro antes de fugir do local. Com várias fraturas, incluindo no crânio, o menino de 4 anos, foi resgatado - seu estado de saúde era grave. O pai continuava foragido até ontem.