Pai atira em filho viciado em crack após ameaças Um pai atirou no próprio filho, dependente químico, para impedir que ele cumprisse a ameaça de matar toda a família, caso não lhe dessem R$ 3 mil. O homem, de 32 anos, fugiu de uma clínica para tratamento de dependentes químicos na terça-feira e tentou entrar à força no apartamento do pai, localizado na frente da praia, na Pompeia, bairro nobre de Santos.