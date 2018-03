Pai acusado de espancar e matar o próprio filho é preso

SÃO PAULO - Investigadores de Rio Claro, interior paulista, a 200 quilômetros da capital, prenderam, na tarde de sexta-feira, 11, Anderson Luiz de Oliveira, de 24 anos, acusado de espancar e matar o próprio filho, Gustavo Xavier de Oliveira, um bebê de 21 dias, no último dia 3, no apartamento da família, na rua Franklin de Toledo Piza, na Cohab Educandário, região do Jardim Arpoador, na zona oeste de São Paulo.

O assassino, segundo os policiais civis, foi detido no bairro do Estádio e encaminhado para a Delegacia Seccional de Rio Claro, de onde deve ser transferido, neste sábado, 12, para algum Centro de Detenção Provisória (CDP) da capital ou da região oeste da Grande São Paulo.

Eram 9 horas da manhã de quinta-feira, 3, quando a esposa de Anderson, Karen Cristina Xavier, flagrou o marido espancando o menino no quarto. Não satisfeito, o agressor também espancou a mulher e depois fugiu. Vendo o estado da criança, a mãe, mesmo machucada, conseguiu levar Gustavo à unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) do Jardim São Jorge, de onde o menino, com traumatismo craniano, ainda foi transferido para o Hospital Universitário, mas não resistiu e morreu.

Policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão, acionados pelos funcionários da AMA, ouviram da mãe de Gustavo que o marido trabalha à noite e que teria perdido o controle ao não conseguir dormir em razão do choro constante do menino. O crime foi registrado no 75º Distrito Policial, do Jardim Arpoador.