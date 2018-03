Pai acorrenta garotos para evitar fuga Dois meninos, de 8 e 9 anos, foram encontrados acorrentados ontem de manhã em uma casa na Rua Mário Lago, no Jaçanã, zona norte. A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. O pai disse que acorrentou as crianças porque elas fugiam sempre que estava no trabalho. Segundo a polícia, outros seis irmãos dos garotos, com idade entre 4 e 15 anos estavam na casa. Uma delas tem síndrome de Down.