Pai abandona bebê em carro sob temperatura de 30 graus em Taubaté

TAUBATÉ - Um bebê de sete meses foi resgatado na tarde de ontem (27) em Taubaté, no Vale do Paraíba. Ele estava a mais de quarenta minutos trancado dentro de um carro na região central da cidade. A temperatura no momento era de cerca de 30 graus, sol forte, informaram testemunhas.

Um casal ao passar pela rua ouviu o choro de um bebê, chegou a procurar pelas casas vizinhas e o encontrou trancado em um carro estacionado próximo a uma lan house.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, encaminhando a criança ao Pronto Socorro e acionando o Conselho Tutelar.

O pai, que estava na lan house havia mais quarenta minutos, foi localizado pela PM e encaminhado ao distrito policial. O homem tem 27 anos e disse aos policiais que deixou a criança dentro do carro porque ela estaria dormindo.

Nos últimos dias a temperatura na cidade tem ficado em cerca dos 30 graus. Em depoimento o pai da criança se manteve no direito de permanecer calado e responderá processo por abandono de incapaz, que prevê pena de seis meses a três anos de prisão. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 724. A criança foi entregue à mãe e passa bem.