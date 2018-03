Pagodeiro acusado de morte da ex deve se apresentar à polícia no período eleitoral

Acusado de causar a morte da ex-mulher, o pagodeiro Evandro Gomes Correia Filho, de 37 anos, quer aproveitar o período eleitoral para se apresentar à Justiça. O objetivo dele é contar sua versão sobre o crime entre os dias 28 deste mês e 5 do próximo, quando não pode ficar detido por causa da eleição, apesar de haver um mandado de prisão contra ele. O músico é procurado desde a morte da ex-mulher Andréia Cristina Bezerra Nóbrega, de 31. Em 18 de dezembro de 2008, ela e o filho do casal, Lucas, então com 6 anos, caíram do terceiro andar do prédio onde moravam, em Guarulhos. Andréia e Evandro haviam discutido. Com uma faca na mão, ele teria tentado agredi-la. Ela jogou o filho pela janela e depois pulou. O menino sobreviveu.