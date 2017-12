Pagodeiro acusado de matar esposa irá a júri popular

SÃO PAULO- O pagodeiro Evandro Gomes Correia Filho irá a júri popular pelo homicídio de sua ex-companheira, Andréia Cristina Bezerra Nóbrega, e de tentar matar seu filho Lucas Macedo Nóbrega Correia, em novembro de 2008, decidiu um magistrado nesta quinta-feira, 14.

Segundo a decisão do juiz Leandro Bittencourt Cano, da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, existem indícios suficientes para a levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O juiz afirma ainda que, como o réu respondeu ao processo foragido, não faz sentido a revogação de sua prisão preventiva. A data do julgamento não foi definida pelo magistrado.