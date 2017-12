Pagamento do IPVA começa na sexta-feira em São Paulo

A partir da sexta-feira, 9, os paulistanos começam a pagar o IPVA dos veículos. Os donos de veículos podem optar por duas formas de pagamento. Quem fizer o pagamento único em janeiro terá desconto de 3%. Quem quiser fazer o pagamento parcelado em três vezes não terá desconto e a taxa deve ser paga nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009. Veja também: Rodízio de veículos volta a vigorar a partir da segunda, dia 12 Motorista usa artifício para passar na inspeção veicular Tire suas dúvidas sobre a inspeção veicular obrigatória 'Bolsa' vende créditos para baratear IPTU em até 50% A primeira parcela (para carros de placa 1) vence no dia 9. O motorista que não fizer o pagamento até o vencimento terá que pagar multa de 20% sobre o valor do imposto e não poderá licenciar o veículo. Com o IPVA, a Fazenda deve arrecadar R$ 9 bilhões em 2009. A consulta do valor do carro pode ser feita no site da Imprensa Oficial e as datas de vencimento do imposto estão disponíveis no site da Secretaria. As alíquotas para cálculo do imposto não sofreram reajuste em relação a 2008. Os carros a gasolina devem recolher 4% sobre o valor venal. Carros a álcool e gás pagam 3% sobre o valor do veículo. Os carros bicombustível recolhem 4%, mesma alíquota praticada para picapes cabine dupla. Os utilitários, ônibus, micro-ônibus, tratores e motocicletas pagam 2% sobre o valor venal. Já os caminhões pagam 1,5%. Veículos com data de fabricação superior a 20 anos estão isentos. Confira a tabela de vencimento do IPVA para veículos, camionetas, caminhonetes, ônibus, microônibus, motos e similares* Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª parcela ou cota única 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela Placa Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento Final 1 09/01/2009 11/02/2009 11/03/2009 Final 2 12/01/2009 12/02/2009 12/03/2009 Final 3 13/01/2009 13/02/2009 13/03/2009 Final 4 14/01/2009 16/02/2009 16/03/2009 Final 5 15/01/2009 17/02/2009 17/03/2009 Final 6 16/01/2009 18/02/2009 18/03/2009 Final 7 19/01/2009 19/02/2009 19/03/2009 Final 8 20/01/2009 20/02/2009 20/03/2009 Final 9 21/01/2009 26/02/2009 23/03/2009 Final 10 22/01/2009 27/02/2009 24/03/2009 *Fonte: Secretaria da Fazenda