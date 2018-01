Pagamento de pedágio por celular é testado em SP

A empresa paulistana UPM2 trouxe da Suécia nova tecnologia para pagamento de tarifa de pedágio pelo celular. O mobile ticket, usado em ônibus, metrôs e balsas na Europa, foi testado pela primeira vez em pedágio na Rodovia Dom Pedro I, em Itatiba. Durante 50 dias, colaboradores da concessionária Rota das Bandeiras usaram seus celulares para pagar a tarifa cobrada no km 110.

Os resultados dos testes serão submetidos à avaliação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) na terça-feira. O objetivo é ter autorização do órgão estadual para oferecer a tecnologia às concessionárias e colocar o sistema em operação.

A reportagem do Estado também testou o sistema. A grande vantagem do mobile ticket é a praticidade. O usuário cadastra-se em um site, envia mensagem de texto para a administradora e adquire créditos. Em menos de um minuto, recebe códigos específicos. Na cabine de pedágio, aproxima o visor do celular do validador, semelhante a um leitor de código de barras.

Segundo o sócio-diretor da UPM2, Rodrigo Petroni, o sistema nunca sofreu nenhum tipo de fraude. Se o celular for roubado, os créditos podem ser suspensos.