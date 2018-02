Paes visita área cedida a jornal do AfroReggae O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), visitou ontem o terreno onde será construída a nova sede do jornal Voz da Comunidade, no complexo de favelas do Alemão. A área já tinha sido doada pela prefeitura, mas o projeto de construção foi antecipado depois que a antiga sede do jornal foi destruída no incêndio que atingiu o prédio do Grupo Cultural AfroReggae, na terça-feira. Após o incêndio e supostas ameaças de traficantes, o AfroReggae anunciou que encerrará suas atividades no local.