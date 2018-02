Paes pede desculpas a Beatriz Segall por queda O prefeito Eduardo Paes telefonou ontem à atriz Beatriz Segall e pediu desculpas em nome da cidade do Rio pela queda sofrida por ela na tarde domingo, nas proximidades de um teatro na Gávea, zona sul da cidade. A atriz, de 87 anos, divulgou ontem à imprensa uma foto na qual aparece com hematomas no rosto e reclamou do que considera o "péssimo estado das calçadas" do Rio.