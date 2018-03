Padronização para todo o País está em discussão Algumas medidas para melhorar a vida dos daltônicos na hora de dirigir estão em discussão no Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e no Congresso Nacional. A principal delas é o manual de padronização dos semáforos, que estava prestes a ser publicado, mas mudanças em virtude da troca de gestão no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) podem atrasar o processo.