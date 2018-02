Padre embriagado sobe na calçada e bate em moto O padre Paulo Afonso Alves Sobrinho, de 39 anos, foi detido anteontem, acusado de dirigir embriagado e provocar um acidente em Guarulhos. Segundo a polícia, ele foi flagrado com 0,75 miligrama de álcool por litro de ar expelido, mais que o dobro do suficiente para colocá-lo na prisão (0,3 miligrama). O padre pagou fiança de R$ 3 mil e foi posto em liberdade. Ele dirigia um CrossFox pela Avenida Doutor Timóteo Penteado, no bairro Picanço, às 15h45, quando subiu na calçada e atingiu a moto de um guarda municipal, de 31 anos. A Cúria Diocesana de Guarulhos considerou "grave e lamentável" o incidente. /WILLIAM CARDOSO