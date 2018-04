Padre e 14 freiras são tomados como reféns

Bandidos armados e encapuzados invadiram na noite de anteontem a casa do padre Antonio Maria, conhecido por sua atuação como cantor católico. Seis homens fizeram reféns 14 freiras e o sacerdote, que mora em uma casa separada dentro do Mosteiro Ain Karim, na zona rural de Jacareí, no interior de São Paulo.

Todos foram confinados em um quarto, sob a mira da arma de um dos ladrões, enquanto os outros vasculhavam os cômodos da casa em busca de um suposto cofre. Ladrões levaram uma televisão, um aparelho de DVD e um computador que estavam na sala de convivência das irmãs, além de R$ 1,1 mil.

Na expectativa de encontrar o cofre, os bandidos reviraram a casa e retiraram os quadros das paredes. Segundo o padre, eles queriam dinheiro e prometiam não molestar as vítimas. "Eles disseram que não fariam mal nenhum, mas que queriam dinheiro", contou o religioso.

O padre tentou convencer os ladrões de que não havia dinheiro na casa, como imaginavam. "Nós lutamos com dificuldade. As pessoas imaginam que eu nado em dinheiro, porque canto, porque tenho discos, vou à televisão, porque sou amigo do Roberto Carlos. Isso não quer dizer nada", afirmou.

O padre disse que foi vigiado por um dos homens, para quem prometeu rezar muito, e o convenceu a soltá-lo. No final, o ladrão foi abraçado pelo padre. "Eu o abracei e ele me abraçou. Senti que ele era um coitado", disse o religioso.

Ninguém ficou ferido. Depois de os ladrões irem embora, o padre Antonio Maria e as freiras conseguiram escapar e chamaram policiais militares, que prometeram reforçar a segurança no local. A Polícia Civil investiga o crime. Segundo a assessoria do religioso, apesar de assustado, ele manteve sua agenda e confirmou para hoje uma apresentação no Rio Grande do Norte.