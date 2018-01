Padrasto é preso suspeito de abusar de menina de 2 anos em SP

Uma menina de dois anos morreu na tarde de segunda-feira, 8, no Pronto-Socorro de Itanhaém, no litoral paulista, depois de ser internada com lesões nas costas e ferimentos nas pernas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os ferimentos apontam que a criança sofreu abuso sexual. O padrasto da menina foi preso, suspeito de abusar da enteada durante o último final de semana.

A polícia requisitou exame no Instituto de Criminalística (IC) para o local e exame necroscópico e toxicológico para o corpo da menina. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Itanhaém.