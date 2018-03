Na ocasião, Goldman veio dos EUA para visitar o filho, mas o garoto viajou com o padrasto. Sean era alvo de disputa entre o pai e a família brasileira, que terminou em 2009, com a entrega de Sean ao pai.

Agora, a Corte de New Jersey negou pedido de visita da avó brasileira. A família quer que a presidente Dilma Rousseff peça, no encontro com o presidente Barack Obama no sábado, que ele intervenha no caso.