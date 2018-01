Padeiro que invadiu hospital se entrega após 17 horas

Um padeiro de 47 anos que ameaçava se matar desde às 14 horas de domingo, 26, no Hospital Municipal Maria Braido, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, se entregou na manhã desta segunda-feira, 27, após 17 horas de negociação. Ele estava armado e acompanhado do filho de 11 anos.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) passaram a madrugada no local tentando convencer o padeiro a se render. A Rua São Paulo e o hospital foram isolados. Ainda conforme a PM, a criança não foi feita refém, mas se recusava a sair do lado do pai. A razão da atitude do homem ainda é desconhecida.