Pacote mais barato 'prende' turista, afirma Procon

Ela afirma que operadora e companhia aérea têm uma "responsabilidade solidária" e, caso aconteça algum problema com o voo, a empresa de viagem deve se prontificar a resolver. A mesma flexibilidade, contudo, pode não se aplicar quando o passageiro tem problemas e precisa mudar o voo. "É bom não se empolgar muito com as ofertas tentadoras de pacote", diz.

O analista de sistemas Humberto Massa recebeu uma ligação da operadora avisando que as datas do seu pacote haviam mudado. "Tive de alterar toda a minha rotina para viajar um dia antes. Pelo contrato, eles podem mudar a data do voo mas, se eu não viajar no dia estabelecido, perco o passeio."