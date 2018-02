Pacote com bomba explode dentro de agência dos Correios em SP

SÃO PAULO - Uma pacote com bomba explodiu dentro de uma agência dos Correios na Avenida Pacaembu, na altura do número 1440, na zona oeste de São Paulo, no fim da tarde desta segunda-feira, 29. Segundo a Polícia Militar, não há registros de feridos.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) está local para investigar a ocorrência. Ainda de acordo com a PM, funcionários dos Correios encontraram um outro pacote com o mesmo remetente e características do que explodiu.

Às 19h30, a PM não sabia informar o que explodiu exatamente e o que há no outro pacote.

Uma faixa das três faixas da Avenida Pacaembu, sentido Doutor Arnaldo, estava bloqueada. A Polícia isolou a área.

Texto atualizado às 20h54 para acréscimo de informações