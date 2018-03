Pacientes aprovam centro de tratamento Quem frequenta aprova, e com poucas ressalvas. Em seis meses de funcionamento, a maior reclamação dos usuários do Complexo Prates é a baixa oferta de leitos no albergue adulto, com capacidade para atender até 110 homens. Sem vaga, muitos dormem na rua ou acabam voltando para a cracolândia.