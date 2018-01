Paciente psiquiátrico mata auxiliar de enfermagem em SP

SOROCABA - Um auxiliar de enfermagem foi morto com uma facada por um paciente com transtornos psiquiátricos durante o atendimento, nesta quinta-feira, 7, em Sorocaba, interior de São Paulo. O profissional, de 28 anos, trabalhava no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e já havia tratado do agressor, morador do bairro do Éden, em outras ocasiões, na casa dele.

O paciente é atendido por um programa de desinternação de doentes mentais, que já resultou na desativação de hospitais psiquiátricos na região.

De acordo com a Polícia Civil, o doente teria entrado em surto durante o atendimento. Ele trancou o cômodo em que era atendido e desferiu um golpe de faca no peito da vítima. O auxiliar de enfermagem foi socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morreu depois de chegar ao hospital.

O agressor foi detido e colocado sob custódia. O crime será investigado pela Polícia Civil.