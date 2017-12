Paciente é encontrado morto em hospital de Taboão da Serra

Um paciente da ala psiquiátrica do Hospital Geral Estadual Pirajussara, no Jardim São Judas, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira, 21.

Internado, o vigilante Aldo Jesus Paixão, de 24 anos, foi encontrado morto, com ferimentos no rosto e pescoço, pelos funcionários do hospital, após ouvirem um barulho no quarto do paciente.

Segundo boletim de ocorrência, um enfermeiro e o administrador do hospital contaram à polícia que estavam em serviço quando foram avisados pelos enfermeiros da ala psiquiátrica que Aldo estavam caído no chão, sem vida.

Outro paciente da ala, um pedreiro, foi encontrado muito agitado. O pedreiro e funcionários do hospital serão averiguados, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A polícia aguarda os laudos do Instituto de Criminalística e do IML para concluir o caso.