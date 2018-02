Pacaembu: reforma vai parar no DP

Um casarão do início do século 20, dentro da área tombada do Pacaembu, foi modificado sem autorização municipal. Críticos da obra reclamam que o imóvel foi completamente descaracterizado, pois perdeu o estilo arquitetônico original e ganhou contornos quadrados e vidros espelhados. Segundo a Prefeitura, a reforma é irregular e mais de R$ 60 mil em multas já foram cobrados.

O casarão fica na Avenida Pacaembu, 878. Construído no estilo missões, que lembra as "missiones" espanholas na América, o imóvel ficou abandonado por 15 anos. Acabou pichado e invadido, até que foi vendido em 2011. Foi quando as reformas começaram. O então dono, o advogado Edwal Fernandes, disse que a estrutura estava frágil e podia desabar. "Fiz tudo conforme a lei. O Código de Obras permite iniciar reforma se o pedido de análise não for respondido pela Prefeitura em até 180 dias."

Ele contesta na Justiça a multa de R$ 60 mil. "Pedi autorização a primeira vez e indeferiram. Consegui documentos e indeferiram novamente. O desgosto me levou a desfazer-me do referido imóvel, tomando grande prejuízo."

O atual dono é o médico Mauro Grynszpan. Ele afirma que contratou uma empresa de despachantes para regularizar a situação. "A obra foi emergencial, mas agora tudo está legalizado."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Prefeitura, porém, contesta essa versão e diz que vistoria feita na semana passada constatou que trabalhos irregulares continuam. Segundo a Secretaria das Subprefeituras, a administração fez boletim de ocorrência por desobediência. /R.B.