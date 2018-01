PAC envia recursos para projetos, mas obras não andaram O saneamento básico de Macapá entrou na lista de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas o dinheiro ainda não foi investido. Relatórios do governo estadual apontam verbas de R$ 110 milhões, do governo federal e do BNDES, para a rede de água. Outros R$ 132 milhões já foram autorizados para uma segunda etapa.